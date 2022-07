‘Tramonto DiVino’, tour del gusto in sette tappe in E-R

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 19 LUG – Torna ‘Tramonto DiVino’, il tour

del gusto dell’Emilia-Romagna: giunto alla 17/a edizione, il

road show fa conoscere i grandi prodotti Dop e Igp abbinati ai

vini regionali, grazie alla mediazione dei cuochi di CheftoChef

e ai sommelier di Ais Emilia e Romagna. Sette le tappe previste:

Cervia, Cesenatico, Forlimpopoli, Modena, Ferrara, Fontanellato,

Piacenza. Fil rouge delle serate i vini della guida ‘Emilia

Romagna da Bere e da Mangiare’, ‘vademecum’ per fare conoscere i

vini regionali sempre più protagonisti nel panorama nazionale e

internazionale.

Il primo appuntamento è a Cervia il 22 luglio, nel borgo dei

pescatori, in una serata a banco d’assaggio che riserverà un

focus sugli Spumanti Metodo Classico dell’Emilia-Romagna con

oltre 50 etichette delle migliori bollicine regionali (spumanti

brut, brut rossi e rosé ‘ancestrali’) e l’assegnazione del

Premio ‘Giuliano Zuppiroli’- Miglior Spumante Metodo Classico

dell’Emilia-Romagna. Il tour si chiuderà a Piacenza il 23

settembre in piazza Cavalli con un evento ‘a Cena’ nell’ambito

di ‘Piacenza è un mare di sapori’, la due giorni gourmet

dedicata ai prodotti del territorio.

In assaggio oltre mille etichette divise nelle varie tappe:

dalle Albana ai Sangiovese di Romagna, passando per i Pignoletto

dei Colli Bolognesi, ai Lambruschi di Modena e Reggio, ai

ferraresi vini delle sabbie, ai piacentini Gutturnio e Ortrugo e

alle Malvasie condivise con i Colli di Parma, e ancora ai tanti

uvaggi con gli internazionali, ai frizzanti e agli spumanti

Metodo Classico, fino ai dolci e ai passiti. Insieme ai vini,

protagonisti saranno i prodotti regionali certificati, messi a

disposizione dai Consorzi partner delle Dop e Igp regionali.

Tramonto DiVino è un evento di Enoteca Regionale Emilia-Romagna,

organizzato in partnership con l’Assessorato Agricoltura della

Regione, Unioncamere Emilia-Romagna, Apt Servizi, organizzato da

Agenzia PrimaPagina Cesena insieme alle Ais di Emilia e Romagna.

(ANSA).



—

