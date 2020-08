Trapani deferito su segnalazione della Covisoc

(ANSA) – ROMA, 07 AGO – Ieri la bocciatura del ricorso contro

la penalizzazione in classifica, oggi il deferimento. Per il

Trapani, neoretrocesso in Serie C, sono tempi duri. A seguito

della segnalazione della Covisoc, infatti, il procuratore

federale ha deferito al Tribunale federale nazionale sezione

disciplinare, Monica Pretti, all’epoca dei fatti consigliere

delegato e legale rappresentante pro-tempore del Trapani “per

avere violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non

avere depositato, entro il 30 giugno 2020, la situazione

patrimoniale intermedia al 31/03/2020”.

Il club siciliano è stato deferito a titolo di responsabilità

diretta per il comportamento posto in essere dalla signora

Pretti e, a titolo di responsabilità propria, per non avere

depositato, entro il 30 giugno 2020, la situazione patrimoniale

intermedia al 31/03/2020. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte