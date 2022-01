Trapianti: un cuore nuovo per una bimba di 4 mesi a Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 03 GEN – Una bimba di quattro mesi con una

cardiopatia congenita diagnosticata quando ancora era nel grembo

della madre. Un ragazzo di 24 anni, cardiopatico dalla nascita,

da tempo in lista d’attesa. Sono i due pazienti della

Cardiochirurgia pediatrica dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola di

Bologna, diretta dal professor Gaetano Gargiulo, che tra il 27 e

il 30 dicembre hanno ricevuto un cuore nuovo con un trapianto,

doni di fine anno arrivati in uno dei pochi centri

cardio-chirurgici italiani in grado di seguire le persone dalla

diagnosi prenatale all’età adulta, garantendo la presa in carico

durante l’arco di tutta la vita.

La bambina era ricoverata in alta intensità, in assistenza

con ossigenazione extracorporea, quando la sera del 27 dicembre,

dopo che da sette giorni era stato lanciato un allarme nazionale

con precedenza assoluta, è arrivata dal Centro nazionale

trapianti la segnalazione di un piccolo cuore, forse

compatibile. La macchina si è attivata e alle 16 del 28 dicembre

l’organo impiantato dall’equipe di cardiochirurghi ha cominciato

a battere, l’intervento è durato 10 ore. La piccola, pur ancora

in condizioni critiche, sta reagendo bene alle terapie e le sue

prospettive per il futuro sono oggi decisamente diverse, spiega

il Sant’Orsola. Neppure 24 ore dopo è arrivata la segnalazione

dell’organo per il 24enne, calabrese di origine, già sottoposto

a interventi al policlinico bolognese. L’organizzazione è

iniziata il 29 dicembre e il trapianto si è concluso il 30.

Sono gli ultimi due interventi dell’anno del centro, “un’eccellenza che intendiamo incentivare”, ha detto l’assessore

regionale alla Sanità Raffaele Donini, in conferenza stampa

insieme alla dg del policlinico Chiara Gibertoni. L’attività nel

2021 ha superato quella dell’anno precedente: 30 trapianti di

cuore contro 23, 11 di polmone contro 10, 101 di fegato contro

89, 123 di rene contro 84. (ANSA).



