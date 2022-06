Trapianto di fegato salva un uomo dopo ‘colpo di calore’

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 22 GIU – Un trapianto di fegato eseguito in

emergenza nazionale per una gravissima insufficienza epatica,

insorta dopo un colpo di calore, ha salvato un uomo di 57 anni.

L’intervento, primo nel suo genere, è stato eseguito

all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.

Soccorso nell’Astigiano dal 118 tre giorni prima, privo di

sensi, vicino a un falò di rovi e sterpaglie, la prima

temperatura corporea rilevata era stata di 41 gradi, a prova di

un cosiddetto ‘colpo di calore’. Subito intubato e trasportato

prima ad Alessandria, è stato spostato in eliambulanza a Torino

per l’intervento. Ora i primi segni di risveglio dal coma.

L’uomo, 57 anni, corporatura da ex atleta corridore,

residente nell’astigiano, era stato colto da malore vicino a

casa, dove stava bruciando sterpaglie, in uno dei pomeriggi di

temperature molto elevate rispetto alla media stagionale. Dopo

avere lanciato una richiesta di aiuto, all’arrivo del 118 era

riverso a terra e le condizioni, secondo i sanitari, avrebbero

portato a morte certa. Portato in elisoccorso alla Rianimazione

dell’ospedale di Alessandria, nelle ore successive, dopo il

raffreddamento del corpo con mezzi fisici (ghiaccio sul corpo e

infusioni endovenose fredde) e l’applicazione di terapie per

sostenere le funzioni vitali, le condizioni del paziente si sono

progressivamente stabilizzate, con iniziali segni di

miglioramento. Tuttavia gli indici relativi allo stato del

fegato a partire da 24 ore dopo l’evento acuto hanno registrato

un evidente e progressivo peggioramento. A poco più di 36 ore il

paziente non dava alcun segno di risveglio dal coma e si trovava

in uno stato di grave insufficienza epatica acuta. (ANSA).



