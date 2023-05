‘Trapianto domino’ a Torino, riceve un nuovo cuore e dona il suo

Condividi l'articolo

Riceve un cuore nuovo e dona il proprio a una paziente. L’intervento è stato eseguito all’ospedale Molinette di Torino. L’uomo, un siciliano di 43 anni affetto da una grave patologia polmonare, è stato sottoposto a un trapianto associato di cuore e dei due polmoni. Il cuore espiantato è stato utilizzato per un trapianto su una donna di 51 anni. L’operazione è chiamata ‘trapianto di cuore domino’ e, secondo quanto comunica la Città della Salute, in Italia non si praticava da quasi trent’anni.

