Trasporti: parte servizio navetta stazione Bologna-aeroporto

(ANSA) – BOLOGNA, 18 NOV – È partito, con la prima corsa alle

5.40 di oggi, il ‘People Mover’, collegamento veloce tra la

stazione ferroviaria di Bologna e l’aeroporto Marconi, gestito

dalla società Marconi Express. A guida completamente automatica,

con oltre un terzo del fabbisogno energetico fornito da pannelli

fotovoltaici, il People Mover è la prima monorotaia in Italia a

connettere la rete dell’alta velocità ferroviaria con uno dei

primi dieci aeroporti nazionali per traffico di passeggeri.

Il servizio è operativo sette giorni su sette, 365 giorni

all’anno, dalle ore 5.40 alle 24 e collega stazione e aeroporto

in 7 minuti e mezzo. In questa fase di emergenza sanitaria, in

cui si può viaggiare solo per comprovate esigenze di lavoro,

salute, studio o necessità, l’utenza del servizio sarà

principalmente costituita dai lavoratori dell’area aeroportuale

e da residenti e lavoratori del quartiere. “La domanda di

trasporto al momento è bassa e lo sarà nei prossimi mesi –

sottolinea in videoconferenza stampa Rita Finzi, presidente di

Marconi Express Spa – Contiamo su una ripresa del traffico aereo

già a cominciare dal prossimo anno. Secondo i nostri consulenti,

entro il 2024 potremo tornare al numero di passeggeri che hanno

viaggiato in Europa nel 2019”. “Ci confortano le notizie a

proposito dello sviluppo di vaccini per arginare questo

coronavirus – aggiunge – pertanto è fondamentale farsi trovare

pronti per quando risalirà il numero dei viaggiatori in transito

per l’aeroporto Marconi”. (ANSA).



