Trasporti: per Tper 21 bus elettrici tra Bologna e Ferrara

(ANSA) – BOLOGNA, 02 MAG – L’azienda di trasporti

emiliano-romagnola Tper ha acquistato 21 bus elettrici che

verranno impiegati tra Bologna (13) e Ferrara (otto). Il primo

autobus è stato presentato questa mattina con una conferenza

stampa a piazza Maggiore, a Bologna. Ad aggiudicarsi la gara per

la fornitura l’azienda olandese Vdl Bus & Coach e

l’investimento, finanziato dal Piano strategico nazionale della

mobilità sostenibile per le città ad alto inquinamento, ammonta

a 10,8 milioni di euro.

Insieme con la fornitura dei bus è prevista l’installazione

di un impianto di ricarica elettrica nel deposito di via

Ferrarese, a Bologna. Inoltre, Tper ha annunciato che in futuro

verranno installate delle ricariche rapide ai capilinea. A

Bologna i mezzi elettrici saranno impiegati per la linea 28 e,

successivamente, è previsto il loro utilizzo per le linee 37 e

T1.

I mezzi, dalla lunghezza di 12 metri e atre porte, sono

dotati di batterie ad alta energia da 350 kilowatt all’ora e

sono dotati di sistemi di videosorveglianza, illuminazione

interna a led, climatizzazione integrale e consentono il

trasporto di 83 passeggeri, di cui 34 seduti.

“I bus integreranno la nostra flotta ad alta compatibilità

ambientale – ha detto Giuseppina Gualtieri, presidente e ad di

Tper – e ci aiuteranno nel raggiungimento dell’obiettivo di

avere tutti i mezzi ‘fossil free’ entro il 2030”. (ANSA).



