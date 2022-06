Trasporto aereo: oggi stop piloti e assistenti volo low cost

Condividi l'articolo

Giornata difficile oggi per chi vola con le compagnie low cost. I piloti e gli assistenti di volo di Easyjet e Volotea, ma anche di Ryanair, Malta Air e la società CrewLink che gravita sempre nell’orbita del vettore irlandese, incrociano le braccia per 24 ore, con il solo rispetto delle fasce di garanzia mattutina (7-10) e serale (18-21).

Una nuova protesta, dopo quella dell’8 giugno, che “si è resa necessaria” a fronte del “perdurare delle inaccettabili condizioni in cui piloti e assistenti di volo sono costretti a lavorare”, denunciano i Filt Cgil e UilTrasporti.

Per Ryanair, Malta Air e Crewlink lo stop è coordinato a livello europeo. La protesta è in corso in questi giorni anche in Spagna (24, 25, 26, 30 giugno, 1 e 2 luglio), Portogallo (24, 25 e 26 giugno), Francia (25 e 26 giugno) e Belgio (24, 25 e 26 giugno).



