Tratta esseri umani: arrestati 4 affiliati a clan nigeriano

(ANSA) – PALERMO, 18 GEN – Gli agenti della Polizia di Stato

hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere per quattro

persone di nazionalità nigeriana accusate a vario titolo, dei

delitti di tratta di persone, riduzione in schiavitù, sequestro

di persona, sfruttamento della prostituzione nonché

favoreggiamento all’ immigrazione clandestina, reati aggravati

perché commessi da persone ritenute appartenenti

all’associazione nigeriana di tipo mafioso denominata Black Axe.

L’operazione della Polizia, nata dalle indagini condotte

dalla sezione Criminalità straniera e prostituzione della

Squadra mobile di Palermo, coordinate dalla Direzione

distrettuale antimafia, nasce dalla denuncia di una ragazza

nigeriana, accompagnata da un pastore pentecostale connazionale, cui la vittima si era rivolta per sottrarsi ai suoi aguzzini.

La giovane ha raccontato di violenze subite nel suo paese

d’origine ad opera di persone appartenenti ad un’organizzazione

segreta ‘cultista’, nonché delle modalità con cui era riuscita a

giungere clandestinamente in Italia, per poi essere destinata

alla prostituzione. (ANSA).



