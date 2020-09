Travolse e uccise 2 ragazzi: condannato a 6 anni e 8 mesi

(ANSA) – BERGAMO, 11 SET – Matteo Scapin è stato condannato

dal tribunale di Bergamo a 6 anni e 8 mesi per omicidio colposo:

la sentenza è stata pronunciata alle 17.30. La Procura aveva

chiesto 16 anni per omicidio volontario (non aggravato), per la

morte di Luca Carissimi e Matteo Ferrari, 21 e 18 anni, travolti

dall’auto di Scapin, 34 anni, dopo una lite in una vicina

discoteca. Il giudice ha riconosciuto il concorso di causa nella

produzione dell’evento. (ANSA).



