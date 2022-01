Travolta da un’auto, morta nel Modenese

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 GEN – Una donna di 64 anni è morta questa

mattina, intorno alle 10,20, dopo essere stata investita da

un’auto mentre camminava, a Prignano sulla Secchia, in provincia

di Modena. In via della Repubblica sono intervenuti i sanitari

del 118, anche con l’elicottero partito da Bologna.

Per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, sul luogo

dell’incidente anche i carabinieri. Secondo una prima ipotesi,

l’investimento mortale potrebbe essere avvenuto dopo che il

conducente ha perso il controllo dell’auto. (ANSA).



—

