Travolto da un’auto, morto un’anziano nel Ravennate

(ANSA) – BOLOGNA, 17 NOV – Un uomo di 84 anni è morto sul

colpo, intorno alle 18, tra Villanova di Bagnacavallo e Villa

Prati, nel Ravennate, dopo essere stato falciato da un’auto di

passaggio. Secondo quanto finora ricostruito, l’anziano stava

presumibilmente camminando lungo il ciglio di via Cocchi, area

di aperta campagna scarsamente illuminata, quando, per ragioni

al vaglio della polizia locale, è stato travolto dall’auto

perdendo la vita sul colpo.

Il guidatore dell’auto, un uomo di 52 anni, si è fermato per

chiamare i soccorsi. (ANSA).



