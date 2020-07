Tre carabinieri a processo per l’omicidio di Serana Mollicone

Tutti rinviati a giudizio per l’omicidio di Serena Mollicone. Il gup di Cassino Domenico Di Croce ha infatti disposto il rinvio a giudizio del maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, della moglie Anna Maria, del figlio Marco, del maresciallo Vincenzo Quatrale e dell’appuntato Francesco Suprano. La prima udienza è fissata per l’11 gennaio. Serena Mollicone fu trovata morta in un boschetto vicino Arce nel giugno del 2001.

Mottola, la moglie Annamaria e il figlio Marco sono accusati di concorso in omicidio. Stessa accusa per Vincenzo Quatrale che deve rispondere anche di istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi. Francesco Suprano è accusato di favoreggiamento. Il rinvio a giudizio per i cinque indagati era stato chiesto il 30 luglio 2019 dalla procura di Cassino.

