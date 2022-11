Tre nuovi soci entrano nella proprietà dell’ANSA

Condividi l'articolo

La compagine societaria dell’Agenzia ANSA si arricchisce di tre nuovi ingressi. Sale quindi a 26 il numero di editori presenti nella Cooperativa, che rappresentano 42 testate di quotidiani e periodici italiani.

I nuovi ingressi riguardano Il Centro Spa (Il Centro), Il Nuovo Manifesto società cooperativa editrice (Il Manifesto), Edime – Società Edizioni del Mezzogiorno – Srl (La Gazzetta del Mezzogiorno).

Il presidente Giulio Anselmi ha commentato con soddisfazione la notizia: ‘I valori di affidabilità e indipendenza che da sempre caratterizzano la nostra informazione confermano ANSA come baluardo contro il dilagare della cattiva informazione e punto di riferimento non fungibile nel panorama editoriale.

Questi stessi valori allo stesso tempo determinano l’attrattività della nostra Cooperativa, di cui i nuovi ingressi di questi giorni sono la più tangibile delle testimonianze’.

Per l’amministratore delegato Stefano De Alessandri, si tratta di un risultato più che positivo: ‘In un contesto internazionale e di settore ancora caratterizzato da gravi problemi congiunturali, ANSA conferma il trend virtuoso degli ultimi quattro anni. L’ingresso di nuovi soci, oltre ai positivi risultati di bilancio raggiunti, ne rappresenta un’ulteriore importante manifestazione, una grande prova di fiducia nella solidità dell’Agenzia e nella qualità dei suoi servizi’.



