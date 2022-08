Tre squalificati in Serie A, ammenda al Verona per cori razzisti

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 AGO – Sono in tutto tre i giocatori

squalificati dopo la prima giornata di Serie A. Secondo le

decisioni del giudice sportivo, si tratta del portiere della

Lazio Luis Maximiano, di Gonzalo Escalante della Cremonese e di

Adam Soumaoro del Bologna.

Per quanto riguarda in particolare il match di Ferragosto

Verona-Napoli, il giudice ha punito il club veneto con

un’ammenda di 12.000 euro “per aver i suoi sostenitori intonato

ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale verso i

tifosi della squadra avversaria”. Il Verona dovrà pagare, poi,

altri 3.000 euro di ammenda per il lancio di oggetti in campo,

mentre per quanto riguarda i cori di discriminazione razziale

nei confronti di un giocatore del Napoli (Victor Osimhen, ndr)

dopo la realizzazione del gol la Procura federale ritiene

necessario che “vengano specificati i sotto settori della Curva

Sud da cui partivano i primi cori”.

Restando al Verona, il giudice sportivo ha squalificato per

una giornata il preparatore atletico dell’Hellas Antonio Bovenzi “per aver al termine del primo tempo, all’uscita del terreno di

gioco, protestato in maniera provocatoria nei confronti di una

decisione arbitrale”. Ammenda di 3.000 euro, infine, anche per

l’Inter per il lancio in campo di due bottigliette d’acqua.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte