Tre Valli Varesine: anche Valverde al via

(ANSA) – ROMA, 02 OTT – Ci sarà anche lo spagnolo Alejandro

Valverde al via della centesima edizione della Tre Valli

Varesine, in programma martedì prossimo, 5 ottobre. Il campione

del Movistar Team ritroverà i suoi principali antagonisti al

Giro di Sicilia: il vincitore Vincenzo Nibali e Alessandro Covi.

Il campo di partenti della classica

varesina, valida come seconda prova del Trittico Regione

Lombardia, è di primo piano con 15 formazioni di categoria

WorldTour e un totale di 24 squadre in gara.

Al via oltre al già annunciato due volte vincitore del Tour

de France Tadej Pogagar, ci saranno l’australiano Matthews,

Lutsenko, Nizzolo, Uran, Pinot e Ganna e Geoghegan. La corsa

scatterà da Busto

Arsizio alle ore 12 di martedì e si disputerà su un percorso di

196 chilometri con un circuito finale da ripetere per dieci

volte e il classico arrivo nel centro di Varese. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte