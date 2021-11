Tredicenne soccorsa in un parco di sera, indagini a Modena

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 07 NOV – Sono in corso indagini a Modena su

un episodio avvenuto ieri sera, sulle tribune del parco Novi

Sad, i cui contorni sono ancora in parte da chiarire. Una

ragazzina di 13 anni è stata soccorsa verso le 22.30 dalla

Polizia Locale e dal 118. A quanto si apprende era col fidanzato

e con altri adolescenti e stava male perché aveva abusato di

alcolici. Testimoni hanno chiamato i soccorsi e nella

concitazione della situazione qualcuno avrebbe riferito

un’ipotesi che però è stata esclusa dai primi accertamenti

medici e cioè che la ragazzina sia stata abusata sessualmente.

Sulla vicenda si è attivata anche la squadra mobile della

Polizia.

La tredicenne è stata portata in ospedale da un’ambulanza e

le sue condizioni saranno valutate. (ANSA).



—

