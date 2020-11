Treglia-Greco, Nikolaus, la leggenda del Natale

ROBERTO MARIUS TREGLIA E ALBERTO GRECO, NIKOLAUS. LA LEGGENDA DEL NATALE (“Vesepia” – Erga Edizioni, pp.57, € 11.90). Molto più di una lettura, ma una vera immersione nella magia della festa più amata dell’anno, per sognare e divertirsi tra musiche inedite, video animazioni, audio narrazioni, contenuti multimediali attivabili con QRcode, visioni a 360° e in realtà aumentata che faranno impazzire grandi e piccoli: arriva in libreria il 27 novembre “Nikolaus.

La leggenda del Natale” (“Vesepia” – Erga Edizioni), scritto da Roberto Marius Treglia e Alberto Greco (già autori del format Wonder Christmas Land – Gallipoli), con la direzione artistica di Poieofolà-CostruzioniTeatrali. Al centro di questo libro multimediale, la storia inedita sulla leggenda di San Nicola raccontata in rima dall’elfo Dorobelto, che accompagna il lettore in un viaggio attraverso mondi virtuali, tra leggende nordiche e universali messaggi di fratellanza, curiosi personaggi e magiche creature, per conoscere la storia di Babbo Natale, questa volta pensata e raccontata interamente in rima.

La narrazione è in ottonari in rima baciata e il libro si divide in nove capitoli, distinti per temi e argomento, ognuno dei quali composto da tre strofe di dodici versi, tutte accompagnate da tavole illustrate da Marco Ventura. La parte interattiva della copertina del libro e quella del primo capitolo di “Nikolaus” saranno attivabili da subito. Le altre storie si “animeranno” un capitolo per volta a partire dalle specifiche date citate nel libro, seguendo il calendario dell’avvento.

