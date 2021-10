Treno travolge 16enne: ascoltati amici, è tragico incidente

Condividi l'articolo









(ANSA) – BARI, 24 OTT – Era seduta su un muretto a ridosso

della banchina che costeggia i binari, a poche decine di

centimetri dalle rotaie, la 16enne di Cassano delle Murge che

ieri sera è stata travolta e uccisa da un treno in transito

nella stazione di Acquaviva delle Fonti, nel Barese. La

ricostruzione della dinamica dei fatti da parte di Polizia

ferroviaria e carabinieri ha già chiarito che si sarebbe

trattato di un tragico incidente. Altri giovani che erano sul

post al momento della tragedia e amici della vittima sono stati

ascoltati fino a tarda ora dagli investigatori, confermando

l’ipotesi della fatalità. L’adolescente non si sarebbe accorta

del convoglio che arrivava alla velocità di 100 chilometri

all’ora, forse distratta perché indossava delle cuffiette, e

sarebbe stata risucchiata dal treno, sbattendo violentemente

contro una carrozza.

Questa mattina il medico legale Biagio Solarino effettuerà

l’esame esterno cadaverico nel Policlinico di Bari e

l’orientamento del pm di turno del Tribunale di Bari, Manfredi

Dini Ciacci, è quello di non fare l’autopsia, perché la dinamica

è chiara e al momento non si ipotizzano responsabilità. (ANSA).



