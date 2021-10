Trenord, treni cancellati e disagi per sciopero domenicale

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 24 OTT – Sono molti i treni cancellati

questa mattina per lo sciopero del personale di bordo di Trenord

indetto dalle Rsu e dal sindacato Orsa. Dato che lo sciopero è

stato indetto in un giorno festivo non ci sono fasce orarie di

garanzia.

Disagi quindi soprattutto per i turisti che in alcuni casi si

sono visti cancellare il collegamento da Milano Centrale

all’aeroporto di Malpensa.

Trenord, avvisando dello sciopero, ha comunque assicurato che per i collegamento all’aeroporto, nel caso di cancellazione dei

treni, potranno essere predisposti degli autobus sostitutivi tra

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate

intermedie, tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate

intermedie. (ANSA).



