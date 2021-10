Trentalange, Irrati ok in Lazio-Inter ma cose brutte vedere

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 17 OTT – “Irrati ha fatto molto bene ed ha

applicato il regolamento, si chiama ‘mass confrontation’ vuol

dire che comunque bisogna uscire con due ammoniti, uno da una

parte e uno dall”altra”. Ospite di Novantesimo minuto su Rai

Due, il presidente dell’Associazione italiana arbitri (Aia),

Alfredo Trentalange plaude alla gestione della partita

Lazio-Inter da parte dell’arbitro ma stigmatizza quanto accaduto

in campo soprattutto per il cattivo esempio dato ai giovani.

Al centro delle polemiche l’azione del gol del 2-1

biancoceleste arrivato con l’interista Dimarco a terra. “Non

sono cose bellissime da vedere – sottolinea Trentalange – perchè

a me che capita di fare il presidente dell’Aia mi trovo ad avere

18.000 ragazzi che giocano a livello giovanile e questo non

aiuta. Non è possibile e non è giusto quello che si vede a

livello giovanile con la violenza verso gli arbitri dove a

educare i genitori sono i ragazzini. Si sente parlare di disagio

giovanile ma il vero disagio degli adulti supera quello

giovanile”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte