Trento è Capitale europea del volontariato 2024

(ANSA) – ROMA, 10 DIC – Trento è stata proclamata “Capitale

europea del volontariato per il 2024” questa sera a Danzica dal “Cev – Centre for European Volunteering” di Bruxelles. In lizza

fino all’ultimo anche la città ucraina di Leopoli.

A Trento, una persona su 5 fa volontariato e sono attive

circa 660 associazioni attive in diversi ambiti di intervento:

dal sociale all’ambiente, dalla protezione civile allo sport e

alla cultura.

“È stato un onore competere con Leopoli – ha dichiarato il

sindaco di Trento, Franco Ianeselli durante la cerimonia a

Danzica – che in questi mesi con grande generosità è stata in

prima linea nell’accoglienza ai profughi della guerra. Il legame

che si è creato con Leopoli è per noi un germoglio prezioso: lo

coltiveremo insieme per costruire, come ha detto il sindaco

Andriy Sadovyy, un ponte di pace tra le due città e per

coinvolgere il nostro volontariato in una nuova avventura

solidale con il popolo ucraino”. Il concorso, nato dentro le istituzioni dell’Unione Europea

nel 2013, mira a promuovere il volontariato a livello locale. La

capitale europea del volontariato 2022 è proprio Danzica, che ha

ospitato questa cerimonia di proclamazione. (ANSA).



