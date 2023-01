Tricapodanno: faro procura su appalto a Genetiko Communication

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 05 GEN – C’è una determina in particolare

finita nel mirino degli investigatori che indagano sulle

forniture e i servizi, tra cui la comunicazione, del

Tricapodanno a Genova, la festa promossa dall’amministrazione

comunale che per tre giorni, dal 29 al 31 dicembre, ha animato

con eventi e concerti la città e culminata con lo spettacolo in

piazza De Ferrari andato in onda in diretta su Canale 5 e a cui

hanno partecipato 30 mila persone. Si tratta dell’assegnazione

di 109.360 euro più Iva per un totale di 133.419,29 euro a

Genetiko Communication, una società con sede in Puglia legata a

Radionorba, emittente della galassia Mediaset, alla quale il

Comune ha commissionato il “supporto organizzativo” per la

serata dal 31 dicembre. Per la procura, che coordina le indagini

della guardia di finanza, quegli appalti sarebbero sospetti e

l’acquisizione della documentazione a palazzo Tursi serve per

capire se

sia stata o meno rispettata la legge. Il reato ipotizzato è

turbativa d’asta.

Il Comune, in una nota diffusa ieri, ha spiegato di avere fatto

valere la procedura prevista in deroga per il Pnrr che consente

l’affidamento diretto per forniture di importo inferiore a

139.000 euro fino al 30 giugno 2023. In procura vogliono capire

come mai sia stata scelta proprio la Genetiko Communication e se

questa procedura possa essere applicata anche a una campagna di

comunicazione o a una festa.

Ma sono anche altre le determine del Comune finite sul tavolo

del sostituto procuratore Walter Cotugno che fa parte del pool

di magistrati che si occupa dei reati contro la pubblica

amministrazione coordinato dal procuratore aggiunto Vittorio

Ranieri Miniati. Tra queste quella da 166 mila euro (iva

inclusa) assegnata a Publitalia 80, società concessionaria del

Gruppo Mediaset, e quella da 148 mila euro (iva inclusa) alla

Duemila Grandi Eventi. In totale, per i tre giorni di

festeggiamenti, il Comune ha investito circa 500 mila euro,

perché oltre ai tre affidamenti descritti ce ne sono altri sotto

la soglia di 40 mila euro, cifra che non prevede bandi di gara

per la spesa di soldi pubblici. (ANSA).



