Trionfa a Parma Macbeth diretto da Abbado

Un caloroso successo, poco meno di dieci minuti di applausi,

ha salutato ieri sera Macbeth, l’opera inaugurale del Festival

Verdi che le norme anti Covid hanno portato nell’enorme spazio

antistante il Palazzo Ducale di Parma dove è stato possibile

ospitare in sicurezza un buon numero di spettatori. Nel finale

c’è stata apprensione per il malore che ha colpito, per fortuna

in maniera non grave, un’artista del coro che pochi secondi

prima che l’opera terminasse si è accasciata sul palco. Roberto Abbado, che del Festival Verdi è il direttore

musicale, ha guidato con la consueta sua finezza la versione

parigina in lingua francese che Verdi preparò per il 1865 e che

finora non era mai stata ripresa, scavando in tutte le

sottigliezze emotive e psicologiche della partitura verdiana e

dei due diabolici protagonisti. In questa versione Macbeth non

muore sulla scena, ma lascia il finale al coro, che in

quest’opera assume un ruolo assai determinante. Ottima la prova

della compagine preparata da Martino Faggiani.

Ragioni di sicurezza sanitaria hanno indotto la direzione

della manifestazione a scegliere un’esecuzione in forma di

concerto (e così sarà per il prossimo Ernani), cosa che ha

esaltato maggiormente il ruolo delle voci a partire propria da

quella del protagonista affidata al baritono francese Ludovic

Tézier, al debutto al Festival verdiano, capace di disegnare un

personaggio altero e di grande dignità. Al suo fianco, nel ruolo

della Lady, la soprano Silvia Dalla Benetta, il baritono

Riccardo Zanellato in quello di Banquo, il tenore Giorgio

Berrugi (Macduff) e il gruppo dei comprimari. Un cast omogeneo

che Roberto Abbado ha saputo accompagnare sempre al meglio

grazie anche all’ottima performance della Filarmonica Arturo

Toscanini e delle sue primi parti, la spalla Michaela Costea e

il primo violoncello Diana Cahanescu. (ANSA).



