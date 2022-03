Tris CR7 a Conte, Ronaldo diventa maggior goleador ogni tempo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 MAR – La sfida di oggi, a Old Trafford,

fra Manchester United e Tottenham ha avuto un protagonista

assoluto: Cristiano Ronaldo. CR7 dimentica infatti ogni screzio

con il suo attuale tecnico Ralf Rangnick e batte Antonio Conte

segnando una tripletta agli Spurs. Due reti del portoghese nel

primo tempo e un’altra nella ripresa rendono infatti inutili il

gol di Harry Kane e l’autorete di Maguire. Ma non è tutto,

perché facendo fede ai dati della Iffhs, ente mondiale degli

statistici del calcio., con il tris di oggi il cinque volte

Pallone d’oro arriva a quota 807 reti segnate in gare ufficiali

e diventa il massimo goleador della storia del calcio, superando

Josef Bican, attaccante degli anni ’30 e ’40 che giocò sia

nell’Austria che nella Cecoslovacchia e realizzò 805 gol in

competizioni ufficiali e 1468 reti contando anche le amichevoli.

Vince anche il Liverpool, che passa sul campo del Brighton per

2-0, con gol del colombiano Luis Diaz e poi con un rigore

trasformato da Salah, poi costretto a uscire per infortunio

(“nulla di serio”, preciserà poi Klopp nel post partita). Con

questo successo il Liverpool accorcia il distacco dal Manchester

City, che giocherà il ‘Monday Night’ contro il Crystal Palace e

ha 69 punti contro i 66 dei Reds.

Dopo due sconfitte consecutive il Brentford torna a fare punti

e batte il Burnley grazie a una doppietta di Toney. Ma il

protagonista è Christian Eriksen, in campo per tutta la partita,

che serve l’assist decisivo per la prima rete del compagno e

strappa applausi al pubblico del Community Stadium. (ANSA).



