Tris del Tottenham all’Arsenal, riaperta la corsa Champions

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 MAG – Il Tottenham di Antonio Conte

travolge con un tris l’Arsenal (3-0), in uno dei tanti derby di

Londra, e si porta a un solo punto in classifica dai ‘Gunners’.

Per gli ‘Spurs’ si riapre così la corsa a un posto in Champions

dopo il recupero della 22/a giornata della Premier League: il

Tottenham adesso è 5/o con 65 punti, l’Arsenal 4/o a 66. Sul

terreno del Tottenham Hotspur Stadium ha aperto le danze Harry

Kane su rigore e, dopo l’espulsione di Holdng, è arrivato il

raddoppio sempre a opera di Kane. Nella ripresa ci ha pensato

Son a chiudere definitivamente i conti contro la squadra di

Mikel Arteta. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte