Tris dell’Inghilterra all’Irlanda in amichevole

(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Tris dell’Inghilterra all’Irlanda,

nell’amichevole disputata stasera sul terreno dello stadio di

Wembley, a Londra. Maguire ha sbloccato il punteggio dopo 18′ e

Sancho ha firmato il raddoppio al 31′. Nella ripresa

Calvert-Lewin, dopo 11′, ha calato il tris nella porta di

Randolph.

Nelle amichevoli odierne spicca il ko interno della Bosnia

contro l’Iran, che ha vinto 2-1 con i gol di Kaveh Rezai e

Ghaedi; per i padroni di casa gol della bandiera di Gojak del

Torino che non ha evitato però la figuraccia.

La Russia non è andata oltre lo 0-0 in Moldavia contro la

locale Nazionale, mentre il Galles è fatto fermare in casa sullo

0-0 dagli Stati Uniti. (ANSA).



