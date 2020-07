Tronchetti Provera: ‘E’ il momento delle opportunità’

Crede nel futuro, con tutte le sue ombre, ed è convinto che la pandemia e la paura possa no essere anche “una grande opportunità” Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Pirelli, protagonista con Walter Veltroni, la sera del 10 luglio, di uno degli incontri più attesi, con interventi di Marco Tardelli, del Festival Il Libro Possibile di Polignano a Mare.

“Il futuro è di cittadini che sono pronti a ripartire tutti insieme e che hanno vissuto ordinatamente questo periodo, con grande senso di responsabilità. Bisogna avere dei progetti per far ripartire il Paese, credibili, reali, che l’Europa possa finanziare in quanto sono seri” ha detto all’ANSA Tronchetti Provera al suo arrivo a Polignano.

Ripercorrendo 50 anni della storia d’Italia, ‘Da Italia-Germania 4 a 3 al lockdown’, Tronchetti Provera ha mostrato di avere fiducia negli italiani, dopo la pandemia.

“Forse questi mesi ci hanno fatto vedere i limiti di chi abusa della rete e di chi pensa con un tweet di cambiare l’umore della gente, di portare a casa dei consensi. In questa necessaria prigionia credo che la gente abbia letto più articoli con firme credibili, abbia ascoltato più persone che parlavano per competenza. Gli italiani hanno avuto un comportamento di eccellenza che nessuno si aspettava e questo è un grande merito di noi tutti che abbiamo sorpreso un’altra volta il mondo. Se ce lo portiamo dietro e lo capitalizziamo può essere anche un momento di forza. E’ una grandissima opportunità, non so se la coglieremo o no, ma c’è un’energia potenzialmente positiva che è data dalla paura. Ma perchè la ricostruzione dell’Italia da cosa è nata? E’ nata dalla guerra, dalla paura, dalla fame” ha spiegato Tronchetti Provera tra gli applausi.

“Sono convinto che l’Italia, tra tutti i paesi, abbia un’opportunità straordinaria, più di altri, perchè ha scoperto di saper affrontare le difficoltà insieme. Nessuno avrebbe scommesso un euro su questo. Allora la tecnologia può tornare ad essere una leva per costruire il futuro e questo futuro ce lo giochiamo nei prossimi mesi. Perchè quello che stiamo imparando è che l’Europa, che noi tutti abbiamo amato 40 anni fa e che negli ultimi anni abbiamo creduto lontana, portatrice di regole, che non ci aiutava in nulla, ora sente che ha bisogno di tutti e più di tutti di noi che siamo quelli che hanno pagato il conto più alto. Se sappiamo sfruttare questa occasione credo che la tecnologa ci aiuterà e questa pandemia diventerà un’opportunità” afferma l’ad del Gruppo Pirelli.

Ma quale dovrebbe essere il ruolo dell’Italia nell’Europa? “Dobbiamo essere seri. Dobbiamo fare davvero progetti credibili, dobbiamo sapere che questi denari ci sono ma non si può non spenderli bene. Dobbiamo, dopo tutto il debito, che è aumentato a causa della pandemia, aiutare l’Europa ad aiutarci.

L’Europa vuole aiutarci. Noi siamo fondamentali nell’equilibrio generale però dobbiamo essere noi a meritarci questo aiuto” ha spiegato Tronchetti Provera. E saremo in grado di fare questi progetti? “Io sono convinto di sì”.

Tronchetti Provera invita a puntare sulla bellezza, un valore inestimabile che noi diamo per scontato, acquisito. “Non lo utilizziamo come dovremmo, per quello che è. Tutti guardano la nostra bellezza allo stesso modo. Ho passato la mia vita girando il mondo e non ho trovato un paese in cui la gente non volesse venire in Italia. E’ incredibile. Se l’Italia fosse capace di darsi una credibilità, una continuità di comportamento, noi avremo delle ricchezze che arrivano da noi perchè non si può vivere meglio che in questo Paese. Se facessimo leva sulla bellezza, sulle ragioni che attraggono gli altri nel nostro Paese usciremo da questa situazione molto più ricchi di quando siamo entrati. Soprattutto ricchi di speranza per il futuro”.

“Quello che ci è mancato negli ultimi 20 anni è stata la speranza di avere un futuro migliore. Dobbiamo ridare alla gente il senso di partecipare a un progetto per il Paese più bello del mondo che darà ai nostri figli una opportunità di vivere meglio” sottolinea.

Ma quanto è importante il rapporto tra cultura e impresa? “E’ vitale perchè una società per crescere nel tempo ha bisogno di essere una società che crede nei suoi valori, che conosce la sua storia, che usa la tecnologia ma deve avere coscienza profonda di chi è. Senza leggere, senza cultura, senza unire il mondo della cultura e dell’impresa è molto difficile che questo accada” afferma.

