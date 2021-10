Trovati morti in casa a Montesilvano, è omicidio suicidio

Condividi l'articolo









(ANSA) – MONTESILVANO MARINA, 15 OTT – C’è un omicidio

suicidio, secondo le prime informazioni trapelate, all’origine

della morte dell’uomo e della donna i cui cadaveri sono stati

trovati in un appartamento di via Tagliamento a Montesilvano. Le

due vittime sono marito e moglie, entrambi 50enni romeni, da 15

anni in Italia. I corpi sono stati trovati in cucina, l’uno

sopra all’altro. Non è chiaro, al momento, chi abbia agito per

primo. Entrambi presentano ferite di arma da taglio. I due hanno

un figlio di una decina di anni, che al momento dei fatti era a

scuola. Sul posto il medico legale, il pm di turno, i

carabinieri del Comando provinciale e della locale Compagnia.

(ANSA).



