Trovato cadavere di Giulia Tramontano, il fidanzato in caserma

(ANSA) – MILANO, 01 GIU – È stato trovato dai Carabinieri, in

un’area verde abbandonata a Senago, nel Milanese, il corpo senza

vita di Giulia Tramontano. Della giovane di 29 anni, incinta al

settimo mese, era stata denunciata la scomparsa domenica 28

maggio dal fidanzato convivente.

L’uomo, indagato per omicidio aggravato, occultamento di

cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso, è ora in

caserma dai Carabinieri di Senago per essere ascoltato dal pm

Alessia Menegazzo, titolare delle indagini con l’aggiunto

Letizia Mannella. Non si esclude il fermo. (ANSA).



—

