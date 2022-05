Trudeau annuncia la riapertura dell’ambasciata a Kiev

Condividi l'articolo

Justin Trudeau ha annunciato a Kiev in una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la riapertura dell’ambasciata del suo Paese. Il premier canadese ha promesso inoltre altri aiuti militari, compresi droni, immagini satellitari, armi di piccole dimensioni, munizioni e fondi per lo sminamento.

Trudeau ha detto anche che Ottawa togliera’ i dazi su tutti i prodotti importati dall’Ucraina per il prossimo anno. E’ chiaro che Putin e’ responsabile per odiosi crimini di guerra e deve risponderne”, ha aggiunto.

Intanto l’incaricata d’affari Usa per l’Ucraina Kristina Kvien e il suo team sono tornati a Kiev oggi. Lo ha twittato l’ambasciata Usa nella capitale ucraina. “Appena arrivati a Kiev! Felici di essere tornati nel giorno della vittoria in Europa. Gloria all’Ucraina!”, è il cinquettio. Si tratta di un passo per ristabilire la presenza diplomatica americana a Kiev dopo lo spostamento del personale fuori dai confini a causa della guerra.



