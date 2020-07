Truffa con pannelli fotovoltaici

(ANSA) – GENOVA, 24 LUG – I carabinieri del Noe di Genova

hanno sequestrato un’azienda che produce pannelli fotovoltaici,

oltre a moduli fotovoltaici presso un’altra azienda che si

occupa di rifiuti. Il sequestro preventivo, del valore di circa

1 mln di euro, è stato ottenuto dal pm Andrea Ranalli che

coordina l’indagine su spedizioni transfrontaliere di rifiuti

Raee. L’indagine risale al 2019 dopo alcuni controlli su

container di una società vicentina nel porto di Genova. Gli

investigatori hanno scoperto un modello di gestione irregolare

dei pannelli fotovoltaici dismessi da grandi impianti in molte

regioni italiane. Sette gli indagati, tutti imprenditori

italiani tranne un uomo di origini africane. Ii gruppo

recuperava i pannelli e li dichiarava ‘rifiuti’. Dopo aver

corrisposto false dichiarazioni di distruzione e il contestuale

recupero di materie utili a richiedere al Gestore la cauzione,

ai pannelli venivano apposte matricole e attestazioni di

verifiche funzionali e rimessi in vendita come apparecchiature

elettriche usate nei paesi in via di sviluppo. (ANSA).



