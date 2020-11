Truffe e riciclaggio, Cc Bologna sgominano banda

(ANSA) – BOLOGNA, 25 NOV – I Carabinieri di Bologna hanno

eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari in

carcere nei confronti di cinque persone, della Campania, che

dovranno rispondere di associazione a delinquere finalizzata al

riciclaggio, truffa, possesso e fabbricazione di documenti di

identificazione falsi.

Secondo le indagini dei militari la banda avrebbe messo a

segno 90 episodi per un ammontare di circa 400mila euro agendo,

oltre che nel Bolognese, anche in Trentino Alto Adige,

Lombardia, Piemonte, Campania e Lazio. Vittime dei raggiri della

banda anche un parroco del Bolognese e un musicista di un noto

gruppo musicale.

Eseguite dai militari anche misure patrimoniali come

conseguenza dei reati di riciclaggio e indebito utilizzo e

falsificazione di carte di credito e pagamento. (ANSA).



