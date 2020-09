Trump, ‘accordo di pace’ anche tra Bahrein e Israele

“Un altra svolta storica oggi! I nostri grandi amici di Israele e del Bahrein hanno concordato un accordo di pace, il secondo Paese arabo a fare pace con Israele in 30 giorni”: lo twitta Donald Trump, dopo l’intesa tra Israele e gli Emirati Arabi che sara’ firmata il 15 settembre alla Casa Bianca. In realta’ i Paesi in questione non erano in guerra con Israele: gli accordi servono per normalizzare le relazioni, a partire da quelle diplomatiche.

Il Bahrein farà la pace con Israele. Poco dopo lo ha annunciato anche il premier Benyamin Netanyahu in un videomessaggio ai cittadini dello Stato ebraico. “Sono emozionato nell’informarvi che abbiamo raggiunto un altro accordo di pace con un altro Stato arabo, il Bahrein”. Questo è il quarto Stato arabo, dopo Egitto, Giordania ed Emirati arabi a raggiungere la pace con Israele.

“E’ una nuova era di pace” ha aggiunto Netanyahu nel suo messaggio. “La pace in cambio della pace. L’economia in cambio dell’economia. Abbiamo investito nella pace per molti anni e adesso la pace investe in noi. Porterà con sè grandi investimenti nella economia di Israele”. Netanyahu ha poi rivolto parole di ringraziamento al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Questi accordi sono il frutto di un gran lavoro dietro le quinte, ma si sono realizzati grazie all’aiuto importante del nostro amico, il presidente degli Stati Uniti, il presidente Trump”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte