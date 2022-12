Trump attacca Commissione 6 gennaio, caccia alle streghe

Condividi l'articolo

(ANSA) – WASHINGTON, 23 DIC – Donald Trump risponde alla

Commissione speciale della Camera che ha indagato sulla rivolta

del 6 gennaio a Capitol Hill accusandola di strumentalizzazione

politica.

“Il rapporto della Commissione totalmente di parte – attacca

l’ex presidente in un post sul suo social media Truth – si è

dimenticato di menzionare che Pelosi non diede ascolto alla mia

raccomandazione di utilizzare i militari a Washington. Ho usate

le parole in “pace e in modo patriottico” e ho invitato a

esaminare il motivo della protesta. Questa è una caccia alle

streghe!”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte