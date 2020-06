Trump: ‘Bolton ha violato la legge, paghi un grande prezzo’

Donald Trump torna ad attaccare il suo ex consigliere per la Sicurezza nazionale dopo che un giudice ha autorizzato l’uscita del suo libro. “John Bolton, che era fallito finché non l’ho riportato in auge, ha violato la legge diffondendo informazioni classificate (in massiccia quantità). Deve pagare un grande prezzo per questo, come altri prima di lui. Questo non deve più accadere!!!”, ha twittato.

Il giudice del distretto di Washington Royce Lamberth ha respinto la richiesta di bloccare l’imminente uscita del libro dell’ex consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton, con le sue rivelazioni imbarazzanti e compromettenti per Donald Trump. L’istanza era stata avanzata dall’amministrazione Usa, secondo cui il libro contiene informazioni classificate.

—

