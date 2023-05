Condividi l'articolo

Donald Trump non ha stuprato ma ha aggredito sessualmente la scrittrice Jean Carroll nei camerini di un grande magazzino nel 1996 e l’ha poi diffamata: è il verdetto raggiunto dalla giuria nel processo civile a New York contro il tycoon.

La giuria di New York ha condannato Trump a pagare complessivamente 5 milioni di dollari alla sua accusatrice.

