“Ci è voluto molto tempo! Perché al North Carolina ci vuole così tanto? Stanno cercando altre schede?”. Lo twitta Donald Trump allegando il cinguettio dell’Associated Press in cui si concede al presidente la vittoria in Alaska.

“Con il riconteggio vinceremo anche la Georgia. Pennsylvania e Michigan non hanno consentito agli osservatori di entrare nelle stanze dove si scrutinavano le schede. Illegale!”, aggiunge il presidente.

