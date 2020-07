Trump firma le sanzioni alla Cina per Hong Kong

Donald Trump ha annunciato in una conferenza stampa alla Casa Bianca di aver firmato una legge approvata all’unanimita’ dal Congresso che prevede sanzioni per i dirigenti cinesi che applicano le nuove regole di sicurezza repressive a Hong Kong e per le banche che hanno attivita’ con loro. Oggi scadevano i termini.

Trump ha annunciato in una conferenza alla Casa Bianca di aver firmato un ordine esecutivo che mette fine al trattamento preferenziale per Hong Kong dopo la stretta cinese. Trump ha detto che considera la Cina pienamente responsabile per aver nascosto il coronavirus e averlo diffuso nel mondo.



—

