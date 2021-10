Trump fuori dalla classifica Forbes dei 400 più ricchi

Condividi l'articolo









Donald Trump fuori dalla classifica di Forbes delle 400 persone più ricche d’America, per la prima volta in 25 anni. Il patrimonio dell’ex presidente americano oggi si attesta infatti sui 2,5 miliardi di dollari, ben 400 milioni sotto la soglia necessaria per entrare nella prestigiosa lista. E dire che dal 1997 al 2016, prima di approdare alla Casa Bianca, il tycoon era rimasto stabilmente nella parte alta della classifica.

Secondo Forbes la ricchezza di Trump sarebbe potuta essere oggi di almeno 7 miliardi di dollari, ma due i fattori costati cari all’ex presidente: da un lato l’aver deciso di non investire buona parte del suo patrimonio, dall’altro le conseguenze della pandemia sul suo patrimonio immobiliare e la perdita di valore delle sue Trump Tower.

