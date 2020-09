Trump mette in guardia l’Iran

(ANSA) – WASHINGTON, 15 SET – Trump ha promesso una risposta

degli Usa “di grandezza mille volte maggiore” a qualsiasi

attacco dell’Iran, dopo informazioni di stampa su un presunto

piano di Teheran per assassinare un diplomatico statunitense.

Il ministro degli Esteri americano Pompeo ha detto che sta

prendendo “seriamente” tali informazioni, tacciate invece come “infondate” da Teheran. Secondo il sito d’informazione Politico,

che cita due funzionari statunitensi in condizione di anonimato,

i servizi di intelligence Usa ritengono che il governo iraniano

stia prendendo in considerazione il tentativo di assassinare

l’ambasciatrice statunitense in Sudafrica, Lana Marks, vicina al

presidente Donald Trump. Teheran intenderebbe vendicare la morte

del suo potente generale Soleimani, ucciso a gennaio da un

attacco americano su ordine di Trump.



