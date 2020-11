Trump minaccia di licenziare Fauci. Biden: “Teniamo Fauci, licenziamo Trump”

Trump ha detto che licenzierà Anthony Fauci, l’esperto di malattie infettive che è stato molto critico verso la Casa Bianca per la gestione della pandemia. Il presidente americano, durante un comizio in Florida, ai supporter che cantavano ‘Licenzia Fauci’, ha risposto: “Non ditelo a nessuno, ma lasciatemi aspettare un po’ dopo le elezioni”. Ed ha aggiunto: “Apprezzo il suggerimento”.

“Ho un’idea migliore – ha ribattuto Fauci – teniamo il dottor Fauci al suo posto licenziamo Donald Trump”, ha detto il democratico in un comizio in Ohio, dove ha attaccato il presidente per aver “alzato bandiera bianca” sulla pandemia.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte