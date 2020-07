Trump minaccia taglio fondi a scuole se non riaprono

Donald Trump minaccia di tagliare i fondi pubblici alle scuole se non riapriranno. “In Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e molti altri paesi le SCUOLE SONO APERTE SENZA PROBLEMI. I democratici ritengono che sarebbe negativo per loro da un punto di vista politico se le scuole americane aprissero prima delle elezioni di novembre, ma è importante per i bambini e le famiglie. Potrebbero essere tagliati i fondi se non aprono”, twitta Trump.

In Germany, Denmark, Norway, Sweden and many other countries, SCHOOLS ARE OPEN WITH NO PROBLEMS. The Dems think it would be bad for them politically if U.S. schools open before the November Election, but is important for the children & families. May cut off funding if not open!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2020