‘Trump non tornerà su Twitter anche se autorizzato da Musk’

L’ex presidente americano Donald Trump non tornerà su Twitter anche se Elon Musk, che dovrebbe chiudere tra qualche mese la sua acquisizione del social media, dovesse decidere di togliere il bando imposto dalla piattaforma per “incitamento alla violenza” dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio in seguito alla sua sconfitta alle elezioni. Lo riferiscono fonti alla Cnn. “Non è stato corretto” vietare Twitter a Trump: “Penso sia stato un errore. Io rimuoverei il divieto permanente, ma non ho ancora il controllo” della piattaforma, ha detto ieri Musk partecipando ad un evento del Financial Times. L’ex presidente ha più volte ribadito di non voler tornare sul social perché ormai “noioso” e di voler restare sulla sua piattaforma ‘Truth’.



