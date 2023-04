Condividi l'articolo

“Partirò da Mar-a-Lago a mezzogiorno (le 18 in Italia), verso la Trump Tower a New York. Martedì mattina, crediateci o meno, andrò in tribunale. l’America non doveva essere così”: lo scrive sul suo social Truth Donald Trump, annunciando la sua partenza per la Grande Mela, dove domani sarà incriminato per il caso della pornostar.

