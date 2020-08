Trump, ‘Portland un caos, fare pulizia o lo farò io’

(ANSA) – WASHINGTON, 31 AGO – “A Portland c’e’ il caos, ed e’

cosi’ da molti anni. Se questo zimbello di sindaco non fara’

pulizia andremo li’ e lo faremo noi per loro”: cosi’ Donald

Trump su twitter torna a invocare il pugno duro sulle proteste

nella citta’ in cui negli scontri e’ stato ucciso un attivista

di estrema, destra sostenitore del tycoon.

Il presidente Usa conferma anche la sua visita a Kenosha, la

citta’ del Wisconsin in cui e’ stato ferito Jacob Blake, per

incontrare le forze dell’ordine. (ANSA).



