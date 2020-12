Tumbakovic non è più il ct della Serbia

(ANSA-AFP) – ROMA, 14 DIC – Ljubisa Tumbakovic non è più il

commissario tecnico della Serbia. Lo ha annunciato oggi la

federcalcio serba dopo che a novembre la nazionale non si è

qualificata per gli Europei, uscendo sconfitta (ai rigori) dallo

spareggio con la Scozia. Secondo quanto sottolineato in una

nota, Tumbakovic e la federcalcio serba hanno deciso di comune

accordo di interrompere la collaborazione.

Entro la fine dell’anno si conoscerà il nome del successore di

Tumbakovic. Secondo i media serbi l’ex allenatore della Francia

Raymond Domenech, finalista alla Coppa del Mondo 2006, è uno dei

candidati. Il futuro allenatore della Serbia avrà il compito di

qualificarsi per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. (ANSA-AFP).



