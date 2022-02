Tunisia: 9 anni da omicidio Belaid, ancora impunito

Condividi l'articolo

(ANSA) – TUNISI, 03 FEB – Per commemorare l’assassinio

dell’avvocato e attivista di sinistra Chokri Belaid, avvenuto il

6 febbraio di 9 anni fa a Tunisi e ancora impunito, partiti

politici, società civile e Ong hanno organizzato per domenica

prossima una manifestazione nella capitale invocando

l’accertamento delle responsabilità. Lo ha annunciato il

portavoce della Corrente popolare, Mohsen Nabta, dichiarando

che “il sistema giudiziario non ha adempiuto alla sua missione

negli ultimi dieci anni, non aprendo fascicoli su reati avvenuti

e non perseguendo coloro che avrebbero dovuto esserne ritenuti

responsabili”.

Nonostante i proclami e gli sforzi della magistratura

tunisina per far luce sul caso, dopo nove anni le indagini,

piene di stralci, eccezioni procedurali, accuse di depistaggi,

non hanno ancora consentito di fare chiarezza su autori e

mandanti di questo omicidio politico e il processo, iniziato nel

giugno 2015, annaspa di rinvio in rinvio. “Aprire la questione

della responsabilità in modo completo e in tutti i casi, è

l’unica garanzia per un’eventuale riforma”, ha indicato Nabta,

la più importante tra le grandi riforme auspicate in Tunisia.

Pretendere di accertare la responsabilità del delitto

serivrebbe fra l’altro – ha aggiunto Nabta – a ricordare ai

tunisini l’atrocità dei crimini commessi dalla Rivoluzione fino

ad oggi.

La tragica uccisione di Belaid fu uno shock per la Tunisia ma

anche una svolta storica per la vita politica del Paese, che

dalla reazione suscitata nella società civile seppe trovare la

forza per intraprendere la strada – non priva di ostacoli –

della transizione democratica. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte