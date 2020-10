Turchia condanna copertina Charlie Hebdo su Erdogan

“Condanniamo con la più grande fermezza l’ultima edizione della rivista francese” Charlie Hebdo, “che non ha rispetto per alcun credo, alcuna sacralità e alcun valore”. Lo scrive su Twitter il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, rappresentato nella vignetta di copertina dal settimanale satirico in uscita oggi, dopo lo scontro sulle caricature di Maometto. “L’obiettivo di queste pubblicazioni senza morale e decenza – aggiunge – è di seminare odio e ostilità”.



