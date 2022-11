Turchia, crediamo che l’accordo su grano sarà esteso

Condividi l'articolo

“Estendere l’accordo sul grano è molto importante e sono sicuro che riusciremo a trovare un consenso per farlo“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, in una conferenza trasmessa da Trt, assicurando che Ankara continua a mediare affinché possa tornare in vigore l’intesa tra Turchia, Ucraina, Russia e Onu che aveva sbloccato l’esportazione di grano dai porti ucraini e da cui Mosca si è sfilata nei giorni scorsi. “La Russia sostiene di non avere condizioni di sicurezza affinché grano e fertilizzanti siano esportati”, ha detto Cavusoglu aggiungendo che “rimuovere gli ostacoli per l’esportazione di grano e fertilizzanti dalla Russia non significa stare dalla parte della Russia, su questo c’è un consenso da parte dell’Onu e anche da parte dell’Unione europea perché tutto il mondo ha bisogno di questi prodotti”.



